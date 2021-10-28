Северодвинский мясокомбинат закрыт за грязь и прочие нарушения

Специалисты Североморского межрегионального Управления Россельхознадзора приняли участие в проверке, проводимой Прокуратурой г. Северодвинска в отношении ООО «Северодвинский мясокомбинат» (юридический адрес и адрес места фактического осуществления деятельности: Архангельская область, г. Северодвинск, проезд Грузовой, д.27).
В ходе проверки были выявлены следующие нарушения требований технических регламентов Таможенного союза:
- При входе в производственные помещения не оборудован дезинфицирующий коврик для обработки обуви персонала.
-Производственные помещения находятся в антисанитарном состоянии. Стены производственных помещений имеют трещины, выбоины, местами с облупившейся краской, побелкой. В местах, где имеются железные балки - следы ржавчины.
В цехе для копчения стены помещения имеют чёрный налёт и грязь (давно не проводилась побелка, ремонт), местами облупившаяся краска, побелка, сколотая плитка, пол с трещинами и выбоинами.
В помещении, предназначенном для мойки тары № 1, стены также имеют места с облупившейся краской, побелкой, сколотой плиткой.
Полы и стены в таком состоянии способствуют накоплению в них мусора, пыли, скопления грязи, осыпанию частиц в производимую пищевую продукцию, образованию конденсата, плесени на поверхностях производственных помещений, затрудняют процесс проведения дезинфекции и не обеспечивают защиту, что повышает риск распространения возбудителей пищевых токсикоинфекций и других заболеваний.
- В производственном помещении грязно. В ходе проверки на полу были обнаружены остатки мясного фарша, на оборудовании - паутина, пыль. Железные двери, раковины имели следы ржавчины. В раковине находились остатки мясного фарша, инвентарь для мытья (щетки, тряпки) также имел остатки мясного фарша. В помещении «моечной» на полу находилась грязная тара со следами фарша.
- В камере для созревания на хранении находились металлические тележки с сырьем, предназначенным для дальнейшего использования в производстве, без маркировки, без указания даты выработки, без указания условий хранения. Тележки не были накрыты, что создавало возможность загрязнения сырья, и, как следствие, выпуска некачественной и небезопасной продукции.
- В технологическом коридоре на поддоне находились картонные коробки от входного сырья, специально предназначенного места для этого не выделено.
- Раковины, умывальники для мытья рук не обеспечены устройствами для вытирания и сушки рук персонала.
- В производственных помещениях хранилась производственная (специальная) одежда.
- В помещении для мойки тары № 2 находилась бочка с рабочим раствором хлорной извести 1% , приготовленном, согласно маркировке, 6 октября 2020 года. При вскрытии бочки на поверхности раствора находилась плесень.
- Часть дезинфицирующих и моющих средств, хранившихся в предназначенном для этого помещении, была с истекшим сроком годности.
- В камере, где хранятся специи и пищевые добавки, были выявлены вскрытые специи с истекшим сроком годности (а именно приправа для рыбы). Кроме того, здесь же находились специи в пластиковых ведрах, наименования были написаны маркером на крышках. Информации о происхождении, датах выработки, сроках годности и условиях хранения не было.
- В помещении для тары и инвентаря одновременно хранились мешки с пищевой солью, которая использовалась при производстве продукции, и дезинфицирующее средство. Такое соседство может привести к загрязнению сырья и, как следствие, выпуску небезопасной продукции.
- На хранении выявлено 8,3 кг колбасы полукопченой в количестве 42 батонов с признаками порчи (следы плесени). На колбасе отсутствовала маркировка с указанием производителя, даты выработки, массы нетто, знака обращения на рынке, информация об условиях хранения. В помещении, где находилась продукция, отсутствовали приборы измерения температуры и влажности воздуха. На вышеуказанную продукцию Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора наложен арест, продукция передана на ответственное хранение предприятию до вынесения решения по дальнейшему ее использованию.
Североморским межрегиональным Управлением Россельхознадзора было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ, а также приняты обеспечительные меры в виде составления протокола о временном запрете деятельности в отношении ООО «Северодвинский мясокомбинат». Материалы дела были направлены в Арбитражный суд Архангельской области на рассмотрение.
В действиях предприятия имелись отягчающие обстоятельства: ранее организация по материалам Управления Россельхознадзора решением Арбитражного суда Архангельской области уже привлекалась к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ.
Решением Арбитражного суда Архангельской области от 1 февраля 2022 года юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения по ч.3 ст. 14.43 КоАП РФ.
Деятельность ООО «Северодвинский мясокомбинат» в части деятельности по переработке, производству продукции животного происхождения с целью реализации населения приостановлена на срок 30 суток.
Принято решение об уничтожении продукции, на которую Управлением был наложен арест. (колбасы полукопченой).
Директор предприятия постановлением Управления привлечен к административной ответственности по ч.2 ст. 14.43 с назначением штрафа в размере 20 тысяч рублей.