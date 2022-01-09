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Соловки. Как не попасться автожуликам

Секретом делится независимый соловецкий гид, член Ассоциации «Вольное дело» Олег Кодола:

- Случайно довелось проверить реестр выданных разрешений для осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Архангельской области.

Нашёл интересное: никто, из тех, кто уверял меня, будто они взялись за ум, стали предпринимателями, оформили разрешения... Врали, значит... Запомним... 

Будьте острожны, когда на Соловках арендуете гида с машиной большая часть из них поддельные. Чтобы отличить настоящее от поддельного, наши машины будут с наклейками «Независимые гиды». Машины Соловецкого музея и Соловецкого монастыря и так легко узнаваемы.

Оформлены ещё: Стр....ва и О-цов. Все остальные перевозчики Соловков – простые жулики. Если кто-то недоволен – милости прошу показать номер в реестре или номер лицензии (если у вас автобус)... хотя о чем это...

31 январь 14:31 | : Скандалы

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