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Житель Архангельска с ножом в руках требовал приезда журналистов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 45-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, при наличии оснований опасаться осуществления этой угрозы, совершенная в отношении лица в связи осуществлением данным лицом служебной деятельности).

Следствием установлено, что 19 октября 2021 года днем обвиняемый прибыл  в здание Центра муниципальных услуг, расположенное на площади Ленина в городе Архангельске. Угрожая применением ножа, он потребовал у сотрудницы организации пригласить представителей средств массовой информации, чтобы привлечь внимание к его жилищным проблемам. Затем  обвиняемый отпустил женщину, после чего его задержали прибывшие сотрудники охранного предприятия.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину, раскаялся в содеянном.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

27 январь 10:11 | : Скандалы

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