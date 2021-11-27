Чиновник Вельской администрации попался на гешефтах с переселением

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению чиновника администрации муниципального образования «Вельское» (по сведениям коллег, это бывший замглавы города Цыпнятов) в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное из иной личной заинтересованности и повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства).
Напомним, что в 2016 году 41-квартирный дом, расположенный по переулку Победителей в городе Вельске Архангельской области, решением администрации муниципального образования введен в эксплуатацию. В рамках реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в указанном доме приобретены в муниципальную собственность жилые помещения у застройщика для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, четыре квартиры в последующем предоставлены по договорам специализированного найма лицам, из числа детей, оставшихся без попечения родителей.
Осенью 2020 года на выездной прием граждан к руководителю Следственного управления Алексею Попову обратился житель Вельского района, который в этом доме приобрел жилье. Он жаловался на неисполнение застройщиком судебного решения и непринятие мер к устранению допущенных при строительстве дома дефектов (проблемы с фундаментом и вентиляцией, повлекшие возникновение плесени и деформацию полов и др.). Согласно предоставленному заключению независимой экспертизы, застройщиком при строительстве дома допущены значительные и критические дефекты, имеется принципиальное несоответствие проектной документации.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый, желая создать видимость благополучия и приукрасить действительное положение дел, осознавая, что указанный многоквартирный жилой дом является объектом незавершенного строительства, квартиры в данном доме не отвечают требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, организовал подписание необходимых документов, послуживших основанием для последующего ввода дома в эксплуатацию, не проведя надлежащим образом проверку соответствия нормативной и проектной документации.
В ходе допроса подследственный свою вину не признал.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Уголовное дело находилось в производстве второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Оперативное сопровождение оказывало УЭБиПК УВМД России по Архангельской области.