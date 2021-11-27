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Бывшие архангельские чиновники первого звена отправляются на скамью подсудимых

Речь, конечно же, о экс-зампреде регионального правительства (Орловский «призыв») Андрее Шестакове и таком же экс-министре строительства Михаиле Яковлеве.

Напомним, оба были задержаны в апреле прошлого года в Архангельске. Яковлев сразу же дал признательные показания и все время следствия находился на домашнем содержании.

Им вменяется:

С апреля по август 2019 года обвиняемые добились расторжения государственного контракта, заключенного по результатам проведения открытого конкурса — ценой пять с половиной миллионов рублей и организовали проведение нового конкурса с обеспечением победы коммерческой организацией, с которой заключен государственный контракт на сумму 10,2 миллионов рублей.

В результате действий обвиняемых, которые в собственных интересах добились заключения контракта с подконтрольной коммерческой организацией, бюджету Архангельской области причинен ущерб в сумме 4,7 миллиона рублей, а изначальному подрядчику, с которым расторгли контракт — в сумме более 115 тысяч рублей.

Наблюдатели ожидают громкого… но закрытого от журналистов процесса, на котором, возможно, всплывут и другие известные имена.

24 январь 12:16 | : Скандалы

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