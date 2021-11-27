Бывшие архангельские чиновники первого звена отправляются на скамью подсудимых

Речь, конечно же, о экс-зампреде регионального правительства (Орловский «призыв») Андрее Шестакове и таком же экс-министре строительства Михаиле Яковлеве.
Напомним, оба были задержаны в апреле прошлого года в Архангельске. Яковлев сразу же дал признательные показания и все время следствия находился на домашнем содержании.
Им вменяется:
С апреля по август 2019 года обвиняемые добились расторжения государственного контракта, заключенного по результатам проведения открытого конкурса — ценой пять с половиной миллионов рублей и организовали проведение нового конкурса с обеспечением победы коммерческой организацией, с которой заключен государственный контракт на сумму 10,2 миллионов рублей.
В результате действий обвиняемых, которые в собственных интересах добились заключения контракта с подконтрольной коммерческой организацией, бюджету Архангельской области причинен ущерб в сумме 4,7 миллиона рублей, а изначальному подрядчику, с которым расторгли контракт — в сумме более 115 тысяч рублей.
Наблюдатели ожидают громкого… но закрытого от журналистов процесса, на котором, возможно, всплывут и другие известные имена.