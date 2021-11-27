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Детсад "Ромашка" из г. Мирный оказался глухим к проблемам ребенка-инвалида

Прокуратурой ЗАТО г. Мирный проведена проверка по обращению гражданина о нарушении прав ребенка-инвалида в МКДОУ детский сад № 1 «Ромашка» г. Мирного в части организации обучения с сурдопедагогом.

Установлено, что в детском саду на должном уровне не осуществлялся образовательный процесс, обучением ребенка занимались педагоги, не имеющие специального образования и без сурдопедагога.

Несмотря на внесённое прокурором представление руководителю муниципального образования занятия организованы не были, в связи с чем прокурором в Мирнинский городской суд направлено исковое заявление об обязании администрации муниципального образования организовать обучение ребенка инвалида.

Решением суда исковые требования удовлетворены. На орган местного самоуправления возложена обязанность организовать обучение.

Решение суда в законную силу не вступило.

24 январь 11:39 | : Скандалы

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