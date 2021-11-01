В Мирном предприниматель нанес урон нацпроекту "Жилье и городская среда"

Прокуратурой ЗАТО г. Мирный проведена проверка соблюдения ООО «Фирма «Мастер» требований законодательства при исполнении национальных проектов, а также в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Установлено, что МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного» с ООО «Фирма «Мастер» заключило муниципальный контракт по благоустройству общественных территорий, в части организации уличного освещения и прокладки пешеходных дорожек, расположенных на территории ЗАТО г.Мирный, финансирование по которому осуществлялось в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», однако работы, предусмотренные контрактом, в установленный срок не выполнены.
По данному факту прокурором ЗАТО г. Мирный директору ООО «Фирма «Мастер» внесено представление, в отношении руководителя общества возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст.7.32 КоАП РФ (совершение действий, повлекших неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом).
По результатам комплекса мер прокурорского реагирования нарушения закона устранены, руководитель организации привлечен к административному штрафу в размере 30 000 руб.