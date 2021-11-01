Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Мирном предприниматель нанес урон нацпроекту "Жилье и городская среда"

Прокуратурой ЗАТО г. Мирный проведена проверка соблюдения ООО «Фирма «Мастер» требований законодательства при исполнении национальных проектов, а также в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Установлено, что МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного» с ООО «Фирма «Мастер» заключило муниципальный контракт по благоустройству общественных территорий, в части организации уличного освещения и прокладки пешеходных дорожек, расположенных на территории ЗАТО г.Мирный, финансирование по которому осуществлялось в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», однако работы, предусмотренные контрактом, в установленный срок не выполнены.

По данному факту прокурором ЗАТО г. Мирный директору ООО «Фирма «Мастер» внесено представление, в отношении руководителя  общества возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст.7.32 КоАП РФ (совершение действий, повлекших неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом).

По результатам комплекса мер прокурорского реагирования нарушения закона устранены, руководитель организации привлечен к административному штрафу в размере 30 000 руб.

17 январь 10:01 | : Скандалы

Главные новости


Если завтра война... 2 серия (взгляд из Архангельска)
Левый берег: Засуха от «ТЭПАКа»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2022 (151)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)

Деньги


все материалы
«    Январь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20