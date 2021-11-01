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Подонок, укравший у инвалида и его старушки матери деньги, сядет на 7 лет

Прокуратура Архангельской области сообщает, что вступил в законную силу приговор Красноборского районного суда  от 26.10.2021 в отношении ранее судимого 47-летнего жителя, осужденного за разбойное нападение с незаконным проникновением в жилище и с применением предметов, используемых в качестве оружия (часть 3 ст. 162 УК РФ).

Вечером 29 июля прошлого года в деревне Коровинская Красноборского района этот подонок, зная о том, что сопротивление ему не смогут оказать ни пенсионерка, ни ее сын-инвалид, надел на голову вязаную шапку, а на лицо – маску, проник в их квартиру. Там он с силой толкнул мужчину, который упал на пол, где  и остался лежать, не имея физической возможности подняться без посторонней помощи. Далее в ход пошли угрозы

применения насилия: преступник приставил нож к шее женщине, нанес ей шесть ударов по голове, телу и рукам сковородкой и тростью… В пресс-релизе ведомства сказано, «причинив физическую боль и телесные повреждения», но и без того понятно, что престарелому человеку было очень больно и страшно. Запугав и унизив жертв, вор похитил у них…. 5 тысяч рублей.

Похищенным распорядился по своему усмотрению.

Судом осужденному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Апелляционную жалобу защитника осужденного с доводами о суровости назначенного наказания судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения.

13 январь 12:26 | : Скандалы

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