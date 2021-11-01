Администрацию Соловков прищучили за противопожарное разгильдяйство

Проведенной Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой проверкой в октябре текущего года установлено, что в пос. Соловецкий не обеспечивается нормативное расстояние от границ застройки населенного пункта до лесного массива (не менее 15 метров), а площадка с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды у естественного водооисточника – озера Банное не сформирована.
В результате такого бездействия создана угроза возникновения лесного пожара от хозяйственной деятельности на территории поселения.
По результатам рассмотрения иска природоохранного прокурора решением Приморского районного суда Архангельской области администрация муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» обязана устранить нарушения до 01.10.2022. Данный срок определен с учетом объема и характера мероприятий, территориальной отдаленности поселения.
Исполнение судебного акта находится на контроле природоохранной прокуратуры.