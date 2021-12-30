В Архангельске раскрыта кража ели у Ломоносовского ДК

27 декабря 2021 года в полицию поступило сообщение о том, что в округе Варавино-Фактория у здания Ломоносовского Дома культуры неизвестный спилил ель, посаженую в мае этого года.
В ходе работы сотрудниками следственно-оперативной группы отдела полиции №1 УМВД России по городу Архангельску был установлен подозреваемый – 25-летний архангелогородец. Срубленная ель обнаружена стражами порядка в его квартире.
По предварительной информации, около трех часов ночи мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял из дома ручную пилу, отправился к зданию ДК, находящемуся в нескольких кварталах от его дома и спилил растущее дерево.
Сотрудниками полиции проводятся мероприятии, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По их окончании будет принято соответствующее процессуальное решение.