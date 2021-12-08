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Прокуратура выписала штраф чиновнику администрации Архангельска

Прокуратурой области по обращению руководителя регионального отделения Общероссийского народного фронта в Архангельской области проведена проверка соблюдения законодательства при выполнении работ по благоустройству парка у бывшего здания МКОУ СОСШ № 41 по пр. Никольский, д. 24.

Данные работы на основании муниципального контракта осуществляло ЗАО «Северная Роза». В ходе выполнения работ изменены существенные условия контракта (объем и стоимость используемых материалов), чем нарушены требования статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В связи с изложенным прокуратурой г. Архангельска главе городского округа «Город Архангельск» внесено представления об устранении нарушений законодательства, которое находится на рассмотрении, а также возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ (изменение условий контракта, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок).

По результатам рассмотрения материалов прокуратуры постановлением УФАС России по Архангельской области на руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа «Город Архангельск» Владимира Шадрина наложен административный штраф в размере 20 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу.

 

29 декабрь 10:45 | : Скандалы

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