Архангельская область попала в ТОП тревожных регионов из-за нашествия волков

Эксперты аналитического департамента агентства КРОС представили рейтинг регионов России по итогам 2021 года в рамках исследования «Национальный индекс тревожностей».
В 2021 году основным источником тревог оставалась пандемия коронавируса. Тревожности, получившие наибольшее распространение в СМИ и соцмедиа, связаны либо с продолжением пандемии (риск заражения), либо с ее последствиями, в числе которых – вакцинация, введение ковид-паспортов, введение QR-кодов для посещения общественных мест и проезда на общественном транспорте, появление новых штаммов, индийская «черная плесень», неопределенность с отпуском из-за пандемии коронавируса.
Однако в Архангельской области в 2021 году наряду с коронавирусом и вакцинацией, широкое распространение получила обеспокоенность, связанная с «нашествием» волков в населенные пункты. В СМИ с обидным постоянством появляются сообщения о домашних питомцах, съеденных серыми хищниками… так и до людей добраться недолго.
В прошлом году регион волновали коронавирус и экологические проблемы.
Кроме того, северян волновали рост цен, действия полиции в контексте массовых акций протеста (начало года) и внешнеполитическая обстановка.