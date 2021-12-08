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Архангельская область попала в ТОП тревожных регионов из-за нашествия волков

Эксперты аналитического департамента агентства КРОС представили рейтинг регионов России по итогам 2021 года в рамках исследования «Национальный индекс тревожностей».  

В 2021 году основным источником тревог оставалась пандемия коронавируса. Тревожности, получившие наибольшее распространение в СМИ и соцмедиа, связаны либо с продолжением пандемии (риск заражения), либо с ее последствиями, в числе которых – вакцинация, введение ковид-паспортов, введение QR-кодов для посещения общественных мест и проезда на общественном транспорте, появление новых штаммов, индийская «черная плесень», неопределенность с отпуском из-за пандемии коронавируса.

Однако в Архангельской области в 2021 году наряду с коронавирусом и вакцинацией, широкое распространение получила обеспокоенность, связанная с «нашествием» волков в населенные пункты. В СМИ с обидным постоянством появляются сообщения о домашних питомцах, съеденных серыми хищниками… так и до людей добраться недолго.

В прошлом году регион волновали коронавирус и экологические проблемы.

Кроме того, северян волновали рост цен, действия полиции в контексте массовых акций протеста (начало года) и внешнеполитическая обстановка.

29 декабрь 07:33 | : Скандалы

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