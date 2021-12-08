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Житель Плесецка заставил друга-собутыльника попрощаться с матерью перед смертью

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 21-летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство). 

Следствием и судом установлено, что 11 октября 2020 года в квартире дома по улице Свободы в поселке Плесецк в ходе совместного употребления спиртных напитков осужденный на почве личной неприязни ударил кулаком по голове друга-ровесника. Потерпевший упал на пол и ползком решил скрыться в коридоре квартиры. Осужденный его догнал, избил и, угрожая убийством и применением ножа, заставил потерпевшего позвонить своей матери и попрощаться с ней, что тот и сделал. Затем осужденный нанес несколько порезов ножом в области лица потерпевшего и причинил тому проникающее ранение брюшной полости.  Благодаря тому, что у орудия преступления сломался клинок, и своевременно оказанной медицинской помощи, потерпевший остался жив.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый частично признал свою вину и пояснил следователю, что был сильно пьян, поэтому не помнит всех событий того дня. Помнит, что по его просьбе потерпевший ходил и извинялся за шум перед соседкой, потом звонил и прощался с матерью. Не исключает, что мог избить потерпевшего и ударить того ножом, так как в его квартире они находились только вдвоем. 

В ходе судебного разбирательства он пояснил, что умысла на убийство у него не было.

Приговором Плесецкого районного суда Архангельской области ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

28 декабрь 08:54 | : Скандалы

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