Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

На острове Бревенник неизвестные ободрали главное украшение Нового года

По словам главы Маймаксанского округа Андрея Хиле, накануне хулиганы сорвали часть гирлянд и большую часть нижнего яруса ветвей с новогодней ели, которую установили на острове Бревенник.  

- Каждый год мы сталкиваемся с тем, что местные жители просят к Новому году украсить остров. Мы установили ель, не успели украсить её всеми гирляндами, как обнаружили, что праздничные украшения уже испортили. В настоящее время придется своими силами всё восстанавливать, - сказал Андрей Хиле. 

Если действия хулиганов повторятся, то округ больше не будет заниматься восстановлением. Просим местных жителей бережнее относиться к праздничным украшениям!

24 декабрь 12:10 | : Скандалы

Главные новости


Соло в соцсети (подражая Довлатову)
Бочка мёда с рюмкой дёгтя. Послевкусие от V Arctic Open

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2021 (320)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20