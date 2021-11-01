На острове Бревенник неизвестные ободрали главное украшение Нового года

По словам главы Маймаксанского округа Андрея Хиле, накануне хулиганы сорвали часть гирлянд и большую часть нижнего яруса ветвей с новогодней ели, которую установили на острове Бревенник.
- Каждый год мы сталкиваемся с тем, что местные жители просят к Новому году украсить остров. Мы установили ель, не успели украсить её всеми гирляндами, как обнаружили, что праздничные украшения уже испортили. В настоящее время придется своими силами всё восстанавливать, - сказал Андрей Хиле.
Если действия хулиганов повторятся, то округ больше не будет заниматься восстановлением. Просим местных жителей бережнее относиться к праздничным украшениям!