Дама из НАО ложно обвинила полицейского в грязных домогательствах

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и НАО завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 43-летней жительницы поселка Искателей Ненецкого автономного округа в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления) и ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти).
По версии следствия, 20 августа 2021 года обвиняемая, испытывая личную неприязнь к участковому уполномоченному полиции, проводившему профилактическую работу с ее ранее судимым сожителем, обратилась в УМВД России по Ненецкому автономному округу с не соответствующим действительности заявлением о покушении на ее изнасилование, якобы совершенном сотрудником полиции.
В ходе опроса, проводимого сотрудником собственной безопасности УМВД по существу сделанного заявления, обвиняемая публично оскорбила участкового уполномоченного полиции, используя нецензурную брань.
В ходе проверки, проведенной по обращению подследственной, информация о покушении на изнасилование не подтвердилась.
Обвиняемая признала свою вину, раскаялась в содеянном и объяснила свои действия неприязнью к сотруднику полиции.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.