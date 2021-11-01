Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дама из НАО ложно обвинила полицейского в грязных домогательствах

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и НАО завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 43-летней  жительницы поселка Искателей Ненецкого автономного округа в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления) и ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

По версии следствия, 20 августа 2021 года обвиняемая, испытывая личную неприязнь к участковому уполномоченному полиции, проводившему профилактическую работу с ее ранее судимым сожителем, обратилась в УМВД России по Ненецкому автономному округу с не соответствующим действительности заявлением о покушении на ее изнасилование, якобы совершенном сотрудником полиции.

В ходе опроса, проводимого сотрудником собственной безопасности УМВД по существу сделанного заявления, обвиняемая  публично оскорбила участкового уполномоченного полиции, используя нецензурную брань.

В ходе проверки, проведенной по обращению подследственной, информация о покушении на изнасилование не подтвердилась.

Обвиняемая признала свою вину, раскаялась в содеянном и объяснила свои действия неприязнью к сотруднику полиции. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

24 декабрь 11:38 | : Скандалы

Главные новости


Соло в соцсети (подражая Довлатову)
Бочка мёда с рюмкой дёгтя. Послевкусие от V Arctic Open

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2021 (317)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20