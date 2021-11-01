Бывший архангельский губернатор потеряет заказы от Министерства обороны

Точнее, не сам Игорь Орлов, а «Северная верфь», которой он стал руководить вскоре после отставки с поста главы Поморья. Всему виной грандиозный пожар на корвете «Проворный», в котором главные заказчики углядели нарушение техники безопасности.
Об этом с ссылкой на собственные источники сообщает агентство ТАСС.
Конкретно по делу: Часть заказов на строительство фрегатов и корветов после пожара на корвете "Проворный", возникшем 17 декабря на "Северной верфи" в Петербурге, может быть перенаправлена на Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" и Амурский судостроительный завод.
Это называется «диверсификация рисков». Примечательно, что Орлов когда-то сам руководил прибалтийским «Янтарем».
Судя по всему, заказчика разочаровало, что пострадал именно корвет «Проворный», который «Северная верфь» строила долгих 8 лет и вот-вот должная была передать Тихоокеанскому флоту. Впрочем, у судостроительного предприятия остались еще и гражданские заказы.
Напомним, комментируя свое возвращение в судостроение летом прошлого года Игорь Анатольевич сказал, что это «очень круто».