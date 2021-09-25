Сомнительного журналиста выставили с сессии Архангельского областного Собрания

За коллегу из «МК в Архангельске» вступилось дружественное издание «Двина сегодня».
По их версии, неизвестный мужчина напал на «корреспондента» во время исполнения им редакционного задания без всяких на то причин. Одновременно пресс-служба регионального парламента пояснила, что «журналисты не имеют права покидать комнату пресс-центра во время работы сессии».
Однако у члена Ассоциации «Вольное дело» (куда, к слову, не входит ни одно из вышеупомянутых изданий) ИА «Эхо севера» есть другая информация. По ней молодой человек, представившийся журналистом, носился по залу заседаний во время рабочего процесса, и был выдворен сотрудниками аппарата. При этом он не смог предоставить документы, подтверждающие его профессиональный статус. На вахте при входе в здание он сообщил, что направляется в избирком. По «делам».
Теперь о личности «пострадавшего». Это – Александр Песков, бывший координатор архангельского штаба известного оппозиционера (где получил кличку «Хвостатый») и так же бывший активист антимусорного протеста, сошедшего на нет после закрытия проекта «Шиес».
Он же вполне действующий сексот (секретный сотрудник), полтора года назад написавший донос на двух известных архангельских журналистов (подробности здесь).
Если Песков действительно пришел в новую для себя профессию, стоит посоветовать руководству «МК в Архангельске» тщательней подходить к подбору кадров.