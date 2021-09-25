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Бумеранг всегда возвращается. «РВК-Архангельск» предупредил похитителей крышек колодцев

За минувшую неделю специалисты «РВК-Архангельск» закрыли девять канализационных колодцев и один водопроводный. В 2021 году сотрудники предприятия восстановили 442 пропавшие крышки колодцев, направив на эти цели 1 млн 224 тыс рублей. Эти средства для обеспечения безопасности горожан компания была вынуждена изъять из производственной программы, в ущерб ремонту изношенных сетей и покупке нового оборудования.

Важно отметить, что аварийно-ремонтные бригады водоканала реагируют на каждое сообщение об открытых люках, даже если они не находятся на балансе компании.

«По статистике, две трети открытых колодцев, сообщения о которых поступают в кол-центр нашего предприятия, это объекты других ресурсоснабжающих организаций или бесхозные. Тем не менее, водоканал всегда оперативно реагирует на заявки жителей. Наши бригады выезжают, проводят осмотр колодца и выставляют временное ограждение. Если колодец не находится у нас на обслуживании - передаем информацию в Единую диспетчерскую службу города. Пока мы не ограничим доступ к колодцу и не сообщим в ЕДДС – не уедем от колодца, так как осознаем опасность, которую таят такие ловушки для людей, особенно в зимнее время, когда темно и много снега», - рассказал начальник Центральной диспетчерской службы «РВК-Архангельск» Максим Мартынюк.

В «РВК-Архангельск» признательны неравнодушным жителям города, которые сообщают об открытых колодцах, в том числе, фиксируют факты хищения на видео. В компании надеются, что правоохранительные органы примут исчерпывающие меры по розыску злоумышленников и привлечению их к ответственности.

Кроме того, «РВК-Архангельск» обращается к похитителям крышек колодцев, а также тем, кто принимает эти изделия в качестве металлолома.

«Сегодня, ради быстрого и сомнительного обогащения, вы создали угрозу жизни и здоровью незнакомых вам людей, а завтра ваши близкие могут угодить в такую «ловушку». Не делайте этого, и помните о том, что бумеранг всегда возвращается», - подчеркнул Максим Мартынюк.

22 декабрь 11:26 | : Скандалы РВК-Архангельск водоканал водоснабжение водоотведение канализация колодцы вода

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