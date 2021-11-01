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Глава муниципалитета в Верхнетоемском районе попался на подлоге

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение экс-главе одного из муниципальных образований Верхнетоемского района в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями вопреки интересам службы) и ч.2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).


Следствием установлено, что обвиняемый, злоупотребив своими полномочиями, дал указания подчиненному сотруднику внести в табель учета использования рабочего времени ложные сведения о выполнении лицом, привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством, лишенным права управления, наказания в виде обязательных работ. В результате нарушитель уклонился от отбывания наказания в виде бесплатных общественно- полезных работ по благоустройству муниципального образования, а официальные документы об отбытии назначенного судом наказания были направлены в отдел судебных приставов по Верхнетоемскому району УФССП России по Архангельской области и НАО, вследствие чего исполнительное производство окончено в связи с исполнением.


Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных группой экономической безопасности и противодействию коррупции ОМВД России «Красноборский».


В ходе допроса обвиняемый отказался выражать свое отношение к предъявленному обвинению.


21 декабрь 11:04 | : Скандалы

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