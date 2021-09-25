Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Чиновники трудинспекции из Архангельской области попались на крупной взятке

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников из числа руководства Государственной инспекции труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), а также в отношении индивидуального предпринимателя - знакомой одной из подозреваемых, по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).

По версии следствия, в 2020 - 2021 годах подозреваемые получили незаконное денежное вознаграждение в сумме не менее 460 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя за содействие в заключении государственных контрактов на поставку товаров и оказание услуг для нужд инспекции. При этом, будучи осведомленными о неисполнении в полном объеме условий контрактов, с целью получения взятки в виде денег в крупном размере, обеспечили оплату контрактов в полном объеме в сумме не менее 2, 5 миллионов рублей.

Противоправную деятельность выявили сотрудники РУФСБ России по Архангельской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и задержали подозреваемых.

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проведены обыски, изъята необходимая документация.

20 декабрь 12:20 | : Скандалы

Главные новости


Отгремел V Arctic Open. Список победителей
О службе государству, обществу, миру. Архангельский юрист к Дню Конституции

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2021 (259)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20