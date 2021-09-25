Чиновники трудинспекции из Архангельской области попались на крупной взятке

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников из числа руководства Государственной инспекции труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), а также в отношении индивидуального предпринимателя - знакомой одной из подозреваемых, по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).
По версии следствия, в 2020 - 2021 годах подозреваемые получили незаконное денежное вознаграждение в сумме не менее 460 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя за содействие в заключении государственных контрактов на поставку товаров и оказание услуг для нужд инспекции. При этом, будучи осведомленными о неисполнении в полном объеме условий контрактов, с целью получения взятки в виде денег в крупном размере, обеспечили оплату контрактов в полном объеме в сумме не менее 2, 5 миллионов рублей.
Противоправную деятельность выявили сотрудники РУФСБ России по Архангельской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и задержали подозреваемых.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проведены обыски, изъята необходимая документация.