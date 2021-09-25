Директор частного лагеря в Поморье оплатил личный штраф из детских денег

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении директора частного оздоровительного лагеря, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (хищение денежных средств, вверенных виновному, совершенное лицом с использованием служебного положения).
По версии следствия, директор лагеря как должностное лицо был признан виновным в совершении административного правонарушения (допустил работников к исполнению трудовых обязанностей без заключений врача психиатра- нарколога) и ему назначено наказание в виде штрафа. Подозреваемый, не желая оплачивать штраф из собственных денежных средств, дал соответствующее указание бухгалтеру и оплатил штраф вверенными ему денежными средствами, принадлежащими указанному учреждению.
В ходе допроса подозреваемый признал свою вину.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.