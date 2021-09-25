Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Директор частного лагеря в Поморье оплатил личный штраф из детских денег

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении директора частного оздоровительного лагеря, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (хищение денежных средств, вверенных виновному, совершенное лицом с использованием служебного положения).

По версии следствия, директор лагеря как должностное лицо был признан виновным в совершении административного правонарушения (допустил работников к исполнению трудовых обязанностей без заключений врача психиатра- нарколога) и ему назначено наказание в виде штрафа. Подозреваемый, не желая оплачивать штраф из собственных денежных средств, дал соответствующее указание бухгалтеру и оплатил штраф вверенными ему денежными средствами, принадлежащими указанному учреждению.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

17 декабрь 08:54 | : Скандалы

Главные новости


О службе государству, обществу, миру. Архангельский юрист к Дню Конституции
Если завтра война... Взгляд из Архангельска

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2021 (230)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20