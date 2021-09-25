Еще одна северодвинская девчушка приоделась за счет чужой банковской карты

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 16-летней жительницы города Северодвинска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).
Следствием установлено, что 2 ноября 2021 года в общежитии техникума в городе Северодвинске подозреваемая взяла банковскую карту учащейся, уехавшей на каникулы домой, при помощи которой бесконтактным способом на протяжении нескольких дней оплачивала покупки и проезд общественным транспортом, после чего карту положила на место.
В ходе допроса подозреваемая признала свою вину, раскаялась в содеянном.
В настоящее время производится сбор доказательственной базы, допрашиваются свидетели по делу.
Дело принято к производству следственным отделом по г. Северодвинск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.