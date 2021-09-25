Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Освободившийся северодвинец, ударивший сотрудника УФСИН, вернется за колючку

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому за преступление против собственности 32-летнему жителю города Северодвинска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия и угроза применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей).

Следствием и судом установлено, что 23 сентября 2021 года вечером осужденного, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, задержали сотрудники ФКУ КП-19 ОУХД УФСИН России по Архангельской области при попытке забросить спиртное на территорию колонии- поселения. Желая избежать привлечения к административной ответственности, осужденный высказал в адрес сотрудника УФСИН угрозу применения насилия, сопровождая ее грубой нецензурной бранью. Затем он схватил представителя власти руками за форменную одежду и попытался нанести удар головой по лицу, от которого тот увернулся. При пресечении противоправных действий подозреваемый ударил сотрудника УФСИН, причинив тому физическую боль.

В отношении подследственного, который в 13 часов 23 сентября 2021 года освободился из колонии- поселения, судом на основании ходатайства следователя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСИН России по Архангельской области.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый признал свою вину, раскаялся в содеянном.

Приговором Пинежского районного суда Архангельской области ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

16 декабрь 11:46 | : Скандалы

Главные новости


О службе государству, обществу, миру. Архангельский юрист к Дню Конституции
Если завтра война... Взгляд из Архангельска

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2021 (217)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20