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Telegram-антиваксер. Соцсеть чрезмерно увлекалась антипрививочной агитацией

Активисты сообщества, борющегося против распространения недостоверной информации о прививках и COVID-19, просят Павла Дурова ввести в Тelegram механизм отправки жалоб на соответствующую пропаганду. Это только одно из требований «мракоборцев» (https://t.me/againstdark).

 Активисты уверены, что Telegram для противников прививок остаётся площадкой, на которой они чувствуют себя особенно вольготно. Также добровольцы отмечают, что подобная пропаганда в социальных сетях становится всё более агрессивной и напористой. В настоящее время ряд площадок уже удаляет вредоносный контент после жалоб пользователей. Но Telegram до сих пор остается, по мнению мракоборцев, комфортным местом для распространения недостоверной информации.

 В связи с этим активисты предлагают разработчикам мессенджера создать простой и понятный механизм отправки жалоб на пропаганду «антипрививочников» и ложную информацию о Ковиде. Кроме этого, сообщество просит ввести специальную маркировку подобных сообществ специальными метками по аналогии с тем, как маркировались аккаунты мошенников.

Авторы обращения отмечают, что причиной стала стрельба в столичном МФЦ. Напомним, после предложения администратора надеть маску гражданин расстрелял персонал и посетителей многофункционального центра в Москве. В результате происшествия погибли два человека. Ещё четверо, среди которых и 10-летняя девочка, были ранены. Позднее стрелок утверждал, что «стрелял в тех, кто верит в коронавирус».

Петиция с требованиями размещена на портале change.org: https://clck.ru/ZJZ5e

 

13 декабрь 12:10 | : Скандалы

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