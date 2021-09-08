Директор ГБУ из Архангельской области украла у государства деньги

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из государственных автономных учреждений Архангельской области, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение денежных средств, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере).
По предварительной версии, что осенью текущего года подозреваемая заключила фиктивные договоры на возмездное оказание услуг с индивидуальным предпринимателем. Получив вознаграждение за услуги, которые тот не оказывал, индивидуальный предприниматель снял переведённые ему государственным автономным учреждением денежные средства в крупном размере и передал подозреваемой, которая их присвоила.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.
По месту жительства и работы подозреваемой проведены обыски, изъяты предметы и документация, имеющие значение для дела.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проверяется информация о дополнительных эпизодах противоправной деятельности и соучастниках преступления.
В ходе допроса подозреваемая дала признательные показания.