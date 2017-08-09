Северодвинская ветеринарная аптека оштрафована за небрежность

В сентябре 2021 года Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора была проведена плановая выездная проверка ветеринарной аптеки в г. Северодвинске.
В ходе проверки были выявлены нарушения правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения.
На хранении были обнаружены вскрытые лекарственные препараты для ветеринарного применения без указания даты вскрытия. Дату вскрытия указывать необходимо, так как производителем установлены сроки годности препаратов после этой даты. Один из препаратов хранению после вскрытия не подлежал.
Лекарственные препараты хранились в навесном шкафу, который не был промаркирован и пронумерован.
Количество препаратов, указанных в стеллажной карточке холодильника, не соответствовало фактическому. Так, в холодильнике хранились 24 дозы вакцины, а в стеллажной карточке запись о них отсутствовала.
Журнал учета лекарственных средств, срок годности которых составляет
менее одной трети от всего срока годности, отсутствовал.
Управлением в отношении индивидуального предпринимателя – владелицы аптеки был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ и направлен на рассмотрение в Арбитражный суд Архангельской области.
Решением суда 1 декабря 2021 года предприниматель привлечена к ответственности с назначением штрафа в размере 4 тысяч рублей.