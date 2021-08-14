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В НАО супруги истязали усыновленного ими мальчишечку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 41-летней местной жительницы и ее 39-летнего супруга в совершении преступлений, предусмотренных п. «г, е» ч. 2 ст. ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего иным лицом, на которого возложены эти обязанности, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Следствием установлено, что обвиняемые, являясь усыновителями несовершеннолетнего ребенка, в период с декабря 2019 года по февраль 2021 года неоднократно применяли к мальчику физическую силу. Поводом для телесных наказаний являлись малозначительные поводы – неуспеваемость в школе, просьбы погулять со сверстниками после запрета со стороны родителей.

О методах воспитания в приемной семье ребенок рассказал школьному психологу. После того, как информация подтвердилась, потерпевшего изъяли и семьи и поместили в специализированное учреждение.

В ходе допросов обвиняемые свою вину не признали.

06 декабрь 14:52 | : Скандалы

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