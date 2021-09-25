В Котласе задержан хладнокровный убийца соперника

13 ноября 2021 года у подъезда одного из домов по ул. Кузнецова в г. Котласе обнаружено тело 31-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – колото-резаным ранением груди. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
В результате следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержан 38-летний местный житель.
Предварительно установлено, что 13 ноября 2021 года в вечернее время подозреваемый приехал по месту жительства бывшей своей сожительницы, где в ходе возникшего конфликта с потерпевшим нанес ему удар ножом в грудь, от чего последний скончался на месте преступления, а сам скрылся, но спустя непродолжительное время задержан сотрудниками полиции.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены необходимые судебные экспертизы. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.
Подозреваемый задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.