Злачные места Архангельска и Северодвинска: море левого спиртного плюс разгул после 23

В минувшие выходные в вечернее время в Архангельске и Северодвинске сотрудниками органов внутренних дел совместно с представителями регионального Управления Росгвардии проведены рейдовые мероприятия по проверке деятельности развлекательных заведений, предоставляющих услуги общественного питания.
Стражи порядка проверяли наличие лицензии и других документов, необходимых для реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции объектами предпринимательства. Также выявлялись нарушения режима работы и иных мер, определенных Указом Губернатора Архангельской области.
Всего проверено 60 объектов, выявлено 33 нарушения действующего законодательства. Составлено 16 протоколов по статье 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» – после 23 часов заведения продолжали принимать посетителей. Еще по 17 выявленным правонарушениям в настоящее время проводятся проверки, в том числе по фактам незаконного оборота алкогольной продукции. Изъято свыше 75 литров алкоголя.