Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Два сотрудника "Онегалес" обокрали родное предприятие

Онежский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал двух 39-летних жителей г. Архангельска виновными в хищении чужого имущества, совершенного с использованием своего служебного положения, путем присвоения (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и пособничестве в хищении чужого имущества, путем обещания заранее скрыть и сбыть предметы, добытые преступным путем (ч. 5 ст. 33 и ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Установлено, что Пентюшенков, назначенный на должность начальника автотранспортного участка ООО «ПЛО Онегалес» в пос. Нименьга Онежского района, по предварительному сговору с механиком по обслуживанию лесозаготовительного комплекса Нероновым, который ему содействовал, с апреля по май 2020 г. похитили с территории производственного участка лом черного металла общей массой более 2,5 тонн, вверенный Пентюшенкову и принадлежащий АО «Онежский ЛДК», сбыв его в пункт приема металлолома и распорядившись вырученными денежными средствами по своему усмотрению. Действиями виновных предприятию причинен ущерб на сумму свыше 23 тыс.рублей.

Приговором суда Пентюшенкову назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, Неронову в виде 2 лет лишения свободы, условно с испытательным сроком 3 года каждому.

Гражданские иски АО «Онежский ЛДК» о возмещении ущерба, причиненного преступлением, удовлетворены в полном объеме.

Приговор суда в законную силу не вступил.

 

29 ноябрь 09:06 | : Скандалы

Главные новости


А контейнеры стоят пустые… Откуда в Урдоме вырастают горы мусора?
Чиф и его Лав Стори

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2021 (336)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20