Два сотрудника "Онегалес" обокрали родное предприятие

Онежский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал двух 39-летних жителей г. Архангельска виновными в хищении чужого имущества, совершенного с использованием своего служебного положения, путем присвоения (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и пособничестве в хищении чужого имущества, путем обещания заранее скрыть и сбыть предметы, добытые преступным путем (ч. 5 ст. 33 и ч. 3 ст. 160 УК РФ).
Установлено, что Пентюшенков, назначенный на должность начальника автотранспортного участка ООО «ПЛО Онегалес» в пос. Нименьга Онежского района, по предварительному сговору с механиком по обслуживанию лесозаготовительного комплекса Нероновым, который ему содействовал, с апреля по май 2020 г. похитили с территории производственного участка лом черного металла общей массой более 2,5 тонн, вверенный Пентюшенкову и принадлежащий АО «Онежский ЛДК», сбыв его в пункт приема металлолома и распорядившись вырученными денежными средствами по своему усмотрению. Действиями виновных предприятию причинен ущерб на сумму свыше 23 тыс.рублей.
Приговором суда Пентюшенкову назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, Неронову в виде 2 лет лишения свободы, условно с испытательным сроком 3 года каждому.
Гражданские иски АО «Онежский ЛДК» о возмещении ущерба, причиненного преступлением, удовлетворены в полном объеме.
Приговор суда в законную силу не вступил.