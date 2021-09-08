Кража виски становится преступным "брендом" Поморья

Накануне около 15 часов дня в Северодвинский филиал вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в продуктовом магазине на улице Ломоносова.
По указанному адресу к прибывшему наряду Росгвардии обратился контролёр торгового зала и указал на посетителя, который на глазах других граждан попытался похитить дорогостоящее спиртное. Несмотря на оказанное физическое сопротивление, подозреваемому не удалось довести свой преступный умысел до конца.
В ходе личного осмотра при нём были обнаружены четыре бутылки виски стоимостью более 4 тыс. рублей. Для дальнейшего разбирательства 19-летнего местного жителя доставили в отдел полиции, а похищенное вернули на место. Возбуждено уголовное дело.