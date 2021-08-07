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Дело о понтонном мосте в Холмогорском районе взял на контроль сам Бастрыкин

Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Архангельской области Кулакову В.В. представить доклад о ходе проведения по сообщению в социальной сети проверки о повреждении моста в одной из деревень.

Согласно публикации, в деревне Сельцо Холмогорского района сорвало понтонный мост через реку Емца в результате столкновения с глыбой льда, из-за чего несколько населенных пунктов (Мякурье, Пешемское, Рипалово, Усть-Мехреньга, Погост) оказались изолированными.

Следствию предстоит дать оценку действиям лиц, устанавливавших мост через реку, и по результатам проверки  принять  процессуальное решение.

 

26 ноябрь 17:23 | : Скандалы

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