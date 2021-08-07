Блогерский экстремизм. Миша Шишов оштрафовал архангелогородцев на 300 000

Еще вчера по лентам архангельского сегмента Сети Интернет разлетелась «духоподъемная» новость – с подачи постоянного кандидата в мэры и блоХера Михаила Шишова мэрия областной столицы оштрафована на 300 тысяч рублей.
Ликуй, народ архангельский!
Вечный юноша со своим верным фотоаппаратом засняли симпатичные тумбы с деревцами, выставленные городской администрацией при въезде на Набережную Северной Двины как альтернативу бездушным запретительным дорожным знакам. Причем сделано это было на внебюджетные средства. Кадры были отправлены... куда следует.
Полиция узрела в них нарушение каких-то инструкций и выкатила мэрии крупный штраф. Который будет выплачен не из кармана конкретных чиновников, а из городского бюджета.
Остается подсчитать, сколько на эту сумму можно было сделать действительно полезных для всех архангелогородцев дел - отремонтировать деревянных тротуаров, оборудовать пешеходных переходов и прочее.
Шишов, несомненно, гордиться собой и намерен продолжать в том же духе. Хотя у него самого с финансовой дисциплиной далеко не все в порядке. Подробности в материале «Мишкин-Шишкин – миллионер».