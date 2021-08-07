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Житель Плесецкого района пытался подкупить честного дорожного инспектора

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении  46-летнего жителя Плесецкого района, подозреваемого в совершении  преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст. 291.2  УК РФ (покушение на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

По версии следствия, 26 октября 2021 года в вечернее время в г. Мирный экипаж ДПС ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Мирный остановил транспортное средство, которым управлял подозреваемый с признаками опьянения, при  том, что ранее он был лишен права управления транспортным средством за совершения аналогичного правонарушения. Подозреваемый, желая избежать негативных последствий, предложил взятку инспекторам ГИБДД в размере 10 000 рублей. Сотрудники ГИБДД отказались от незаконного вознаграждения и уведомили руководство о склонении их к совершению коррупционного преступления. Подозреваемого задержали и доставили в ОМВД России по ЗАТО г. Мирный для разбирательства.

В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

24 ноябрь 11:48 | : Скандалы

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