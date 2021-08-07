Кто загадил лес в Холмогорском районе?

Огромная свалка ликвидирована в Сийском государственном заказнике Архангельской области силами активистов, местных властей и РегОператора.
Близ села Емецк Холмогорского района ликвидировали несанкционированную свалку. Скопление мусора в лесу обнаружено благодаря общественникам и неравнодушным жителям. Работы по вывозу ТКО проведены при поддержке активистов Народного фронта в Архангельской области, администрации МО «Емецкое» и регионального оператора ООО «Экоинтегратор».
- Местные жители, не стесняясь, свозили сюда отходы от ремонта автомобилей, покрышки, старую мебель, пищевые отходы. Здесь мы увидели даже то, что можно было направить на вторичную переработку, например, учебники, старые книги, картонные коробки. Строительные материалы после разборки домов обычно сжигают или распиливают на дрова. Если в этом нет необходимости, то необходимо обращаться к «Экоинтегратору» для вывоза на площадку временного накопления в село Матигоры.
Однако, люди предпочли выгрузить отходы прямо в лесу. Главное, что мы успели убрать эту свалку до того, как выпадет много снега. Сегодня проведение просветительской работы с частью несознательного населения - мало. Значит, нужно усилить контроль. Напомню, что нарушителей ждет административная ответственность по статье 8.2 «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, - рассказала сопредседатель Народного фронта в Архангельской области Айман Тюкина.
Как мы сообщали вчера, разгадана тайна мусорных «шапок» в поселке Урдома Ленского района. Местные жители просто ленились поднимать крышки контейнеров и сваливали отходы прямо на них…