В Архангельской области идет борьба с разнузданными водителями автобусов

Проблема некорректного поведения водительского состава общественного транспорта традиционно вызывает большое количество нареканий со стороны пассажиров. В первом полугодии 2021 года система «Инцидент Менеджмент» ежемесячно фиксировала в соцсетях до 50 жалоб на нарушение скоростного режима, правил дорожного движения и хамство водителей и кондукторов на городских и междугородних рейсах.
Министерство транспорта Архангельской области совместно с Центром управления регионом реализована «дорожная карта» по проблеме некорректного поведения водительского состава, направленная на снижение подобных случаев. Минтранс организовал размещение в салонах автобусов плакатов с информацией о том, куда следует обращаться в случае некорректного поведения и нарушений водителями ПДД. 237 плакатов было размещено на межмуниципальных маршрутах, ещё 475 – на городских. Дизайн плакатов разработали специалисты ЦУР.
Начиная с со второго полугодия ЦУР зафиксировал снижение количества жалоб на некорректное поведение водителей и кондукторов в среднем на 55%. ГИБДД Архангельской области с своей стороны провела анализ аварийности на дорогах области с участием рейсовых автобусов. Здесь также зафиксировано снижение количества ДТП на 66%. Так, только за первый месяц после начала информкампании, по данным ГИБДД, в Архангельской области не было зарегистрировано ни одного ДТП по вине водителей автобусов. В то же время с участием автобусов было зарегистрировано 2 ДТП в Приморском и Виноградовском районах, в результате которых пострадал 1 человек, в то время, как за аналогичный период 2020 года – 6 ДТП (5 в Архангельске и 1 в Северодвинске), в которых было ранено 22 человека.