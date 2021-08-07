Задержан директор фирмы, тыривший деньги со строительства детсада в Мезени

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на основании результатов оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области, УЭБиПК УМВД России по Архангельской области и материалов проверки Контрольно-счетной палаты Архангельской области в отношении руководителя коммерческой организации возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, руководитель одной из строительных фирм, используя свое служебное положение, в ходе реализации национального проекта «Демография» выполнял работы в рамках заключенного между коммерческой организацией и администрацией МО «Мезенский муниципальный район» муниципального контракта по проектированию и строительству детского сада в п. Каменка Мезенского района.
В ходе оперативно-розыскной деятельности сотрудники РУФСБ и полиции выяснили, что подозреваемый в рамках указанного контракта выполнил работы, не соответствующие условиям договора, похитив бюджетные средства в размере более 5 млн. рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Подозреваемый задержан.