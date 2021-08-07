Министру образования Архангельской области влетело за организацию питания детей-инвалидов

Прокуратурами Коношского и Верхнетоемского районов проведены проверки соблюдения прав детей-инвалидов, имеющих статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, находящихся на домашнем обучении, на получение питания, в ходе которых выявлены нарушения ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
В Коношском районе родители 4 обучающихся отказались от получения сухого пайка, в которых входили продукты питания, не подходящие детям по медицинским показаниям, при этом компенсация за питание в денежном эквиваленте образовательными организациями родителям не предложена.
После вмешательства прокуратуры района органами местного самоуправления организовано предоставление указанным обучающимся денежной компенсации.
По протестам прокурора района локальные акты МБОУ «Коношская средняя школа имени Н.П. Лаверова», МБОУ «Лесозаводскся средняя школа», регламентирующие порядок предоставления питания детям с ограниченными возможностями здоровья, приведены в соответствие с законом, родителям учащихся данной категории предусмотрен выбор денежной компенсации или сухого пайка.
Прокуратурой Верхнетоемского района принесен протест на постановление администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», которым для детей-инвалидов, имеющих статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, находящихся на домашнем обучении, предусмотрено предоставление готового питания в образовательных организациях. Протест удовлетворен, правовой акт разрабатывается.
С целью предоставления родителям возможности выбора способа обеспечения бесплатным питанием детей-инвалидов с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся на дому, прокуратурой района главе муниципального образования внесено представление, требования прокурора удовлетворены.
В связи с ненадлежащим осуществлением надзора в сфере образования в отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность, прокуратурой области внесено представление министру образования области.