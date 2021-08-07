Гостиница в Виноградовском районе оказалась бессильна перед угрозой терроризма

Виноградовским районным судом Архангельской области удовлетворено исковое заявление прокурора Верхнетоемского района об устранении выявленных нарушений антитеррористического законодательства при оказании гостиничных услуг в гостинице «Двинская» поселка Двинской Верхнетоемского района. Решение суда ответчиком оспорено в суд апелляционной инстанции.
Судебной коллегией по гражданским делам Архангельского областного суда 12.10.2021 решение суда первой инстанции оставлено без изменения, на владельца гостиницы возложена обязанность до 01.12.2021 провести ее обследование и категорирование.