Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Гостиница в Виноградовском районе оказалась бессильна перед угрозой терроризма

Виноградовским районным судом Архангельской области удовлетворено исковое заявление прокурора Верхнетоемского района об устранении выявленных нарушений антитеррористического законодательства при оказании гостиничных услуг в гостинице «Двинская» поселка Двинской Верхнетоемского района. Решение суда ответчиком оспорено в суд апелляционной инстанции.

Судебной коллегией по гражданским делам Архангельского областного суда 12.10.2021 решение суда первой инстанции оставлено без изменения, на владельца гостиницы возложена обязанность до 01.12.2021 провести ее обследование и категорирование.

17 ноябрь 09:10 | : Скандалы

Главные новости


Тарифы на проезд в Архангельске и Северодвинске будут повышать. Другого выхода нет
Архангельская область: хроники обезлюживания

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2021 (195)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20