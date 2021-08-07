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Официально: Бизнесмен Сушенко давал взятки мэру Бральнину

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу при оперативном сопровождении РУФСБ России по Архангельской области в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего главы муниципального образования «Котлас» Архангельской области (Андрей Бральнин), обвиняемого в получении взяток, возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководителей отдела администрации муниципального образования «Котлас», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного  п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия в крупном размере) и руководителя одной из управляющих компаний города Котласа (Александр Сушенко), подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.5 ст. 290, п. «б» ч. 4 ст.291, ч.2       ст. 294 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере, вмешательство в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела.

По версии следствия в период с ноября 2015 по июль 2021 года должностное лицо администрации муниципального образования «Котлас» вступив в преступный сговор с директором управляющей компании, должен был посодействовать в предоставлении  последнему земельного участка в       г. Котласе и его последующему выкупу по цене ниже рыночной стоимости, а тот безвозмездно передать чиновнику в собственность половину приобретенного земельного участка. Кроме того, директор управляющей компании, получив на ответственное хранение земельный участок с расположенными на нем фундаментом жилого дома, бани, с целью вмешательства в деятельность следователя и воспрепятствованию объективному расследованию уголовного дела в июле 2021 года демонтировал данный фундамент жилого дома.

Напомним, что в начале марта 2021 года при поддержке сотрудников ФСБ России в городе Москве задержали экс-главу МО «Котлас» по подозрению в совершении коррупционных проявлений.

По версии следствия, экс-глава муниципального образования в феврале 2021 года получил от предпринимателя незаконное денежное вознаграждение в сумме 500 тысяч рублей за беспрепятственную приемку выполненных работ по заключенному муниципальному контракту на строительство многоквартирного жилого дома в городе Котласе.

 

Подозреваемые вину не признали.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и участников противоправной деятельности.

Следствие ведет второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

11 ноябрь 16:26 | : Скандалы

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