Власти Шенкурского района предоставили сирот убогое жилье

Прокуратурой Шенкурского района проведена проверка соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Установлено, что муниципальное жилое помещение приобретено администрацией района на основании заключенного муниципального контракта купли-продажи квартиры и предоставлено лицу из числа детей-сирот в 2016 году. С 2018 года в связи со смертью данного лица квартира пустовала, ремонт в данной квартире не проводился, по договору специализированного найма нуждающимся данное жилое помещение не предоставлялось, мер к сохранности находящегося в квартире имущества и к его текущему ремонту администрацией не принималось. В результате внутренняя отделка квартиры пришла в негодность.
В связи с бездействием местной администрации прокурором района в суд предъявлено административное исковое заявление об обязании администрации Шенкурского муниципального района провести текущий ремонт жилья в целях последующего предоставления детям – сиротам и лицам из их числа, которое удовлетворено.
На администрацию Шенкурского муниципального района возложена обязанность провести соответствующие ремонтные работы в срок до 01.03.2022.
Исполнение решения суда находится на контроле прокурора района.