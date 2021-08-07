Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Власти Шенкурского района предоставили сирот убогое жилье

Прокуратурой Шенкурского района проведена проверка соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Установлено, что муниципальное жилое помещение приобретено администрацией района на основании заключенного муниципального контракта купли-продажи квартиры и предоставлено лицу из числа детей-сирот в 2016 году. С 2018 года в связи со смертью данного лица квартира пустовала, ремонт в данной квартире не проводился, по договору специализированного найма нуждающимся данное жилое помещение не предоставлялось, мер к сохранности находящегося в квартире имущества и к его текущему ремонту администрацией не принималось. В результате внутренняя отделка квартиры пришла в негодность.

В связи с бездействием местной администрации прокурором района в суд предъявлено административное исковое заявление об обязании администрации Шенкурского муниципального района провести текущий ремонт жилья в целях последующего предоставления детям – сиротам и лицам из их числа, которое удовлетворено.

На администрацию Шенкурского муниципального района возложена обязанность провести соответствующие ремонтные работы в срок до 01.03.2022.

Исполнение решения суда находится на контроле прокурора района.

11 ноябрь 11:50 | : Скандалы

Главные новости


От лося до Ленина, или Красные лицемеры
Россия становится Арктической сверхдержавой

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2021 (126)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20