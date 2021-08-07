Судьба экс-министра образования Гнедышева, обвиняемого в педофилии, решится в середине ноября

На 17 ноября назначены прения сторон по громкому делу Юрия Гнедышева, на момент ареста исполнявшего обязанности министра образования Архангельской области.
Как ожидается, приговор будет вынесен уже 18-го числа.
Напомним, Гнедышев задержан в начале октября прошлого года при выходе из здания правительства региона. 11 октября он был переведен под домашний арест, где и находится по сей день.
Чиновнику вменяются распространении в социальных сетях порнографии, а также в развратных действиях в отношении трёх девочек в возрасте от 12 до 14 лет. Срок за подобные преступления – до 12 лет лишения свободы.