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Судьба экс-министра образования Гнедышева, обвиняемого в педофилии, решится в середине ноября

На 17 ноября назначены прения сторон по громкому делу Юрия Гнедышева, на момент ареста исполнявшего обязанности министра образования Архангельской области.

Как ожидается, приговор будет вынесен уже 18-го числа.

Напомним, Гнедышев задержан в начале октября прошлого года при выходе из здания правительства региона. 11 октября он был переведен под домашний арест, где и находится по сей день.

Чиновнику вменяются распространении в социальных сетях порнографии, а также в развратных действиях в отношении трёх девочек в возрасте от 12 до 14 лет. Срок за подобные преступления – до 12 лет лишения свободы.

11 ноябрь 08:19 | : Скандалы

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