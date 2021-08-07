Суд подтвердил законность закрытия выставки кошек в Архангельске

В октябре 2021 года по материалам административного дела, возбужденного Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора, решением Ломоносовского районного суда г. Архангельска была приостановлена деятельность организатора выставки кошек в столице Поморья - ООО «Экспосити».
Не согласившись с вынесенным решением, организация обратилась в Архангельской областной суд с жалобой.
Суд пришел к выводу, что предприятие нарушило требования ветеринарного законодательства и законодательства в сфере использования животных в культурно-зрелищных целях и их содержания.
Так, в ходе административного расследования, проведенного Управлением Россельхознадзора, были выявлены следующие нарушения.
Отсутствовал прошитый, пронумерованный и утвержденный организатором выставки журнал учета времени участия животных в выставке.
Не обеспечено проведение ветеринарного осмотра животных, договор на ветеринарное обслуживание отсутствовал;
В помещении на момент проведения выставки находилась обезьяна, при этом ветеринарный сопроводительные документ и паспорт на животное отсутствовал.
По описи, на выставку было направлено 39 кошек, при этом фактически на выставке присутствовали 38 животных, и только 6 из них были идентифицированы по ID с помощью сканера.
Некоторые кошки, находившиеся на выставке, имели клинические признаки заболеваний.
Не были предоставлены документы, подтверждающие организацию централизованного сбора и утилизации отходов, включая продукты жизнедеятельности животных, в ходе проведения выставки.
Корма, используемые для кормления кошек, не сопровождались ветеринарными сопроводительными документами.
Однако судом было исключено нарушение, выразившееся в отсутствии подтверждающих документов о непревышении уровня звука в 90 децибел при проведении выставки.
Требованиями к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию действительно предусмотрено, что звук не должен превышать 90 децибел. Однако ведение документов о непревышении уровня звука не предусмотрено; данных, что измерение уровня звука проводилось и было выявлено превышение, также нет.
Суд вынес решение снизить размер наказания в виде административного приостановления деятельности с 90 до 89 суток, в остальном решение Ломоносовского районного суда было оставлено без изменения.