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Суд подтвердил законность закрытия выставки кошек в Архангельске

В октябре 2021 года по материалам административного дела, возбужденного Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора,  решением Ломоносовского районного суда г. Архангельска была приостановлена деятельность организатора выставки кошек в столице Поморья - ООО «Экспосити».

Не согласившись с вынесенным решением, организация обратилась в Архангельской областной суд с жалобой.

Суд пришел к выводу, что предприятие нарушило требования ветеринарного законодательства и законодательства в сфере использования животных в культурно-зрелищных целях и их содержания.

Так, в ходе административного расследования, проведенного Управлением Россельхознадзора, были выявлены следующие нарушения.

Отсутствовал прошитый, пронумерованный и утвержденный организатором выставки журнал учета времени участия животных в выставке.

Не обеспечено проведение ветеринарного осмотра животных, договор на ветеринарное обслуживание отсутствовал;

В помещении на момент проведения выставки находилась обезьяна, при этом ветеринарный сопроводительные документ и паспорт на животное отсутствовал.

По описи, на выставку было направлено 39 кошек, при этом фактически на выставке присутствовали 38 животных, и только 6 из них были  идентифицированы по ID с помощью сканера.

Некоторые кошки, находившиеся на выставке, имели клинические признаки заболеваний.

Не были предоставлены документы, подтверждающие  организацию централизованного сбора и утилизации отходов, включая продукты жизнедеятельности животных, в ходе проведения выставки.

Корма, используемые для кормления кошек, не сопровождались ветеринарными сопроводительными документами.

Однако судом было исключено нарушение, выразившееся в отсутствии подтверждающих документов о непревышении уровня звука  в 90 децибел при проведении выставки.

Требованиями к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию действительно предусмотрено, что звук не должен превышать 90 децибел. Однако ведение документов о непревышении уровня звука не предусмотрено; данных, что измерение уровня звука проводилось и было выявлено превышение, также нет.

Суд вынес решение снизить размер наказания в виде административного приостановления деятельности с 90 до 89 суток, в остальном решение Ломоносовского районного суда было оставлено без изменения.  

09 ноябрь 15:37 | : Скандалы

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