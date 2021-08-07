Прокурор Новодвинска заинтересовался срывом ремонта школьного спортзала

Прокуратурой г. Новодвинска в ходе надзора за исполнением законодательства при реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие общего, дополнительного и дошкольного образования на территории муниципального образования «Город Новодвинск на 2015-2020 годы» (далее – муниципальная программа) выявлены факты несвоевременного исполнения ООО «Арктика» обязательств по муниципальному контракту, заключенному с МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3».
Установлено, что в нарушение требований закона подрядчик не выполнил предусмотренные контрактами работы по текущему косметическому ремонту спортивного зала образовательной организации.
Неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, которые определены социальной значимостью общеобразовательной организации, оказывающей услуги в сфере образования детей, привело к невозможности реализации школьной программы «Физическая культура» в помещении спортивного зала, нарушению прав учащихся на получение образования в соответствии с федеральными государственными стандартами.
По данному факту прокуратурой в отношении генерального директора ООО «Арктика» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности).
Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Новодвинского судебного района Архангельской области руководитель подрядчика признан виновным в совершении административного правонарушения и оштрафован на 52 тыс. рублей.
Постановление вступило в законную силу.