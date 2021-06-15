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Архангелогородец отправил интимные фотографии бывшей возлюбленной ее дочери

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении  ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 45-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных  ч.1 ст. 137 УК РФ (незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну) и п. «б» ч.3 ст. 242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов,  совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

По версии следствия, летом текущего года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после разрыва отношений отправил интимные фотографии бывшей сожительницы ее несовершеннолетней дочери посредством социальной сети,  вследствие чего нарушил неприкосновенность частной жизни потерпевшей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы.

Подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что после того, как разъехался с бывшей сожительницей, у нее остались его личные вещи. Из-за того, что она его везде заблокировала, он не мог с ней связаться и забрать имущество. Сначала отправил интимные фотографии бывшей возлюбленной, но реакции не последовало, затем скинул ее дочери.

Дело принято к производству следственным отделом по Исакогорскому округу г.Архангельск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Уголовный кодекс РФ за нарушение неприкосновенности частной жизни предусматривает наказание от штрафа до 2 лет лишения свободы. За незаконное распространение порнографических материалов- до 6 лет лишения свободы.

08 ноябрь 10:06 | : Скандалы

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