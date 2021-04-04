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Администрация Коряжмы пустила снабжение населения водой на самотек

Прокуратурой города Коряжмы установлено, что администрацией ГО «Город Коряжма» надлежащих мер к организации питьевого водоснабжения жителей домов в микрорайоне Зеленый-1 в г. Коряжме не принимает, плата за подвоз питьевой воды в установленном законом порядке не установлена.

В этой связи прокуратурой главе города внесено представление, агентством по тарифам и ценам области МУП «ПУ ЖКХ», осуществляющее подвоз воды по самостоятельно установленным тарифам, привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение установленного порядка регулирования тарифов) в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

03 сентябрь 11:29 | : Скандалы

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