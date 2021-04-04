В Котласе эксперт Недоступова разрешила заселять людей в недостроенный дом

И. о. прокурора города Коряжмы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного специалиста-эксперта Котласского межтерриториального отдела государственного строительного надзора Архангельской области Светланы Недоступовой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное из иной личной заинтересованности).
Установлено, что 26.01.2021 Недоступова при исполнении служебных обязанностей, действуя из личной заинтересованности вопреки требованиям закона и результатам строительства дала заключение о соответствии многоквартирного жилого дома № 5 по проспекту Мира в г. Котласе нормативным требованиям и проектной документации.
В ходе следствия обвиняемая указала, что застройщик многоквартирного жилого дома пообещал завершить работы в ближайшее время, о чем предоставил гарантийное письмо. Заключение о соответствии объекта строительства проектной документации послужило основанием для ввода дома в эксплуатацию и передаче жильцам квартир в незавершенном строительством доме.
За совершение данного преступления предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.
Уголовное дело расследовано Коряжемским межрайонным следственным отделом СУСК России по Архангельской области и НАО и направлено в Коряжемский городской суд для рассмотрения по существу.