Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Котласе эксперт Недоступова разрешила заселять людей в недостроенный дом

И. о. прокурора города Коряжмы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного специалиста-эксперта Котласского межтерриториального отдела государственного строительного надзора Архангельской области Светланы Недоступовой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное из иной личной заинтересованности).

Установлено, что 26.01.2021 Недоступова при исполнении служебных обязанностей, действуя  из личной заинтересованности вопреки требованиям закона и результатам строительства дала заключение о соответствии многоквартирного жилого дома № 5 по проспекту Мира в г. Котласе нормативным требованиям и проектной документации.

В ходе следствия обвиняемая указала, что застройщик многоквартирного жилого дома пообещал завершить работы в ближайшее время, о чем предоставил гарантийное письмо. Заключение о соответствии объекта строительства проектной документации послужило основанием для ввода дома в эксплуатацию и передаче жильцам квартир в незавершенном строительством доме.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.

Уголовное дело расследовано Коряжемским межрайонным следственным отделом СУСК России по Архангельской области и НАО и направлено в Коряжемский городской суд для рассмотрения по существу.

 

02 сентябрь 09:35 | : Скандалы

Главные новости


Тупик управления образованием. Тревожные мысли из архангельской глубинки
Живите долго. Юсуп Разыков о кино вообще и Arctic open в частности

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2021 (28)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)

Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20