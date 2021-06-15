Идет Древарх по городу…

Андрей Христофоров, более известный под ником «Древарх Просветленный», переведен с режима «домашний арест» на режим «подписка о невыезде». Первый был ему вменен после добровольного возвращения с Украины, где он более двух лет скрывался от российского правосудия.
Теперь «Человек-Дерево» раздает направо-налево интервью, где клянется в любви к Родине – «лучше здесь в тюрьме, где трехразовое питание, чем там, где что потопаешь, то и полопаешь». С этим утверждением даже трудно спорить… тем более, что многодетный фрик длительное время не утруждает себя общественно-полезным трудом, предпочитая пробавляться подачками сердобольных или заинтересованных (например, в недалеком прошлом антимусорных активистов) и редкими гонорарами за участие в телевизионных шоу низкого пошиба. Ну и пенсия как инвалиду 2 группы.
Судя по всему, правосудие посчитало, что гражданин Христофоров деятельно раскаялся, твердо встал на путь исправления и не представляет опасности для общества. Тем не менее, редакция советуют жителям и гостям Архангельска – если увидите в руках этой колоритной татуированной фигуры водяной пистолет, бегите от нее куда подальше. Мало ли чем оно обернется…