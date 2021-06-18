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В колонии Архангельской области сотовую связь переправляют изощренным способом

В минувшие выходные сотрудники ИК-21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (п. Икса, Плесецкий район) в ходе реализации оперативной информации  изъяли средства мобильной связи, которые пытались передать на режимную территорию.

Сотовые телефоны были  спрятаны ухищренным способом в транспорте, заезжавшем в колонию. При проведении досмотра железнодорожных вагонов, въезжающих на производственную зону учреждения, сотрудники УФСИН в колесных парах обнаружили 14 свертков, обмотанных скотчем. При их вскрытии в них находились семь сотовых телефонов, Wi-Fi-роутер, флеш-карта, гарнитура к мобильному телефону, два зарядных устройства, пять USB проводов и три адаптера для зарядки средств связи.

В настоящее время в учреждении по данному факту проводится проверка и устанавливаются причастные лица.

30 август 13:29 | : Скандалы

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