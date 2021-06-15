25% жителей Поморья считают, что садиться за руль "чуть-чуть" пьяным можно

По инициативе областного министерства транспорта ЦУР Архангельской области провел опрос пользователей социальных сетей об отношении к водителям, садящимся за руль в состоянии алкогольного опьянения. В опросе приняли участие 669 человек.
Результаты исследования по некоторым аспектам оказались неожиданными. В частности, выяснилось, что в обществе сохраняется достаточно высокий уровень толерантности к «пьяному» вождению. Такого мнения придерживаются 25% опрошенных – они допускают, что иногда можно управлять автомобилем после употребления алкоголя. Так считают молодые люди в возрасте 24 – 34 лет, а также жители сельских районов.
– Одна из причин такого положения дел заключается в том, что в сельской местности по объективным причинам не везде можно организовать должным образом надзор, – прокомментировал результаты опроса заместитель министра транспорта Архангельской области Юрий Попов. – Мы сейчас анализируем результаты исследования, и затем будем работать по всем «слабым местам» с местными властями, ГИБДД, другими структурами. Очевидно, что лояльное отношение молодёжи к езде за рулем в состоянии даже лёгкого опьянения нужно менять.
В целом, по результатам опроса за последние 2-3 года с пьяными водителями сталкивались 59% респондентов, то есть явление можно считать распространенным. При этом 74% опрошенных в этой группе не сообщали о данном правонарушении, объясняя это тем, что не имели такой возможности, не знали, куда сообщить или по разным убеждениям не считали нужным это делать.
На вопрос о том, куда можно сообщить об употребившем алкоголь водителе, чаще всего респонденты называли ГИБДД. Информированность о возможности передать информацию по телефону 112 составила 51%.
– О том, что сигнализировать о пьяных за рулем можно по телефону 112 в основном знают сами водители, – отметил Юрий Попов. – И здесь нам также предстоит усилить работу по информированию определенных категорий граждан, выбрать для этого наиболее доступные каналы, продумать форматы. Результаты опроса позволят нам разработать целый комплекс мероприятий для изменения ситуации, и министерство уже приступило к этой работе.